يوفنتوس يتعاقد مع سباليتي

أعلن يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا السابق حتى نهاية الموسم لخلافة إيغور تيودور.

وانفصل يوفنتوس عن الكرواتي تيودور الإثنين الماضي بعد سلسلة من ثماني مباريات دون انتصار في جميع المسابقات.

وقال يوفنتوس في بيان "لوتشيانو سباليتي هو المدرب الجديد ليوفنتوس، ووقع عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2026.

"يسعدنا أن نرحب بمدرب يتمتع بمثل هذه الخبرة والتجربة في عائلة الفريق: مرحباً بك في يوفنتوس ونتمنى لك التوفيق!".

وكان الكرواتي تيودور، الذي حل محل تياغو موتا في مارس الماضي، أول مدرب أجنبي يعينه يوفنتوس منذ الفرنسي ديدييه ديشان في موسم 2006-2007.

وقاد يوفنتوس إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.