مرسيليا يُطمئن جمهوره على صحة بلال نذير

شهدت مباراة مرسيليا وأنجيه ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، لحظات قلق وتوتر، إثر سقوط اللاعب المغربي الشاب بلال نذير أرضاً بشكل مفاجئ، فيما أوضح ناديه، أمس، أن اللاعب «في صحة جيدة». وتوقفت المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) على إثر ذلك، حيث هرع الجهاز الطبي للفريق لنقل اللاعب إلى المستشفى، لتلقي الفحوص اللازمة.

ولاحقاً، أعلن مرسيليا، أمس، أن نذير في حالة صحية جيدة، لكنه لايزال يخضع لـ«فحص طبي شامل».

وأوضح النادي، في بيان له على موقعه الرسمي، أن «اللاعب لم يفقد وعيه أثناء الحادثة»، مشيراً إلى أن «جميع علاماته الحيوية كانت طبيعية»، وأن «حالته الصحية جيدة».