ريال مدريد يطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات عن دوري السوبر

يسعى ريال مدريد للحصول على تعويض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعدما قال النادي إن المحكمة الإقليمية في مدريد رفضت طعونا مقدمة من والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني في قضية دوري السوبر الأوروبي.

كان ريال مدريد واحداً من 12 نادياً أوروبياً دعموا إطلاق دوري السوبر الأوروبي في عام 2021 لكن الفكرة انهارت بعد ضغوط جماهيرية وحكومية قوية.

وتصدى اليويفا أيضاً لإطلاق البطولة، لكن محكمة العدل الأوروبية قالت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 إن اليويفا والاتحاد الدولي للعبة "فيفا" انتهكا قوانين الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك.

وفي العام الماضي، أمر قاض إسباني الفيفا واليويفا بوقف معارضتهما للبطولة، إذ قضى بأنهما يمارسان سلوكاً مناهضاً للمنافسة ويستغلان وضعهما المهيمن.

وقال ريال مدريد في بيان: "يرحب ريال مدريد بقرار المحكمة الإقليمية في مدريد برفض الطعون المقدمة من اليويفا والاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني، مؤكداً أن اليويفا ارتكب، في قضية دوري السوبر، انتهاكاً كبيراً لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي مسيئاً استغلال وضعه المهيمن، وهو ما يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية".

وأضاف: "يوضح النادي أيضاً أنه أجرى خلال عام 2025، مناقشات مكثفة مع كبار مسؤولي اليويفا لإيجاد طرق لتحقيق الإصلاحات اللازمة، ولم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن حوكمة أكثر شفافية والاستدامة المالية وحماية صحة اللاعبين وتحسين تجربة المشجعين، بما في ذلك خيارات المشاهدة المجانية والمتاحة عالمياً مثل تلك التي استُخدمت في كأس العالم للأندية.

وتابع: "وبناء على ذلك، يعلن النادي أنه سيواصل العمل لصالح كرة القدم العالمية وجماهيرها، مع مطالبة اليويفا بتعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به".