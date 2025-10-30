تعديل مواعيد كأس السوبر المصري في الإمارات

شهدت مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال شهر نوفمبر المقبل، بعض التعديلات.

تقام البطولة بمشاركة 4 أندية، هي: "الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز"، في 3 ملاعب مختلفة من العاصمة أبوظبي.

وقال موقع المصري اليوم إنه تم تغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي، ومباراتي المركز الثالث والنهائي.

وستقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا في يوم الخميس 6 نوفمبر على إستاد هزاع بن زايد في العين، في تمام السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، الخامسة بتوقيت القاهرة.

كما سيلتقي الزمالك ضد بيراميدز على إستاد آل نهيان في أبوظبي، في نفس اليوم في تمام 9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، ما يعني أنها ستقام في 7:30 بتوقيت القاهرة.

ومباراة تحديد المركز الثلث ستقام على ملعب استاد آل نهيان بأبوظبي في تمام 16:45 مساءً بتوقيت أبوظبي يوم الأحد 9 نوفمبر، أي 14:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

والنهائي سيقام على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي، يوم الأحد 9 نوفمبر في تمام 19:30 بتوقيت أبوظبي، الخامسة والنصف (17:30) بتوقيت القاهرة.