قمة الأرجنتين وإسبانيا 28 مارس في قطر

تتطلع دولة قطر لاستضافة بطولة فايناليسما بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، المقرر لها يوم 28 مارس المقبل، على ملعب "لوسيل".

قال هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي لرابطة دوري نجوم قطر لصحيفة ماركا: "أعلم أننا نعمل على استضافة هذه المباراة، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يجب حسمها على مستوى التنسيق مع الاتحادات والمنتخبين، حيث لم يعلن رسميا بعد عن إقامة اللقاء، ولكننا لا نتوقف عن العمل، وسيكون ملعب لوسيل مسرحاً رائعاً لإقامة المباراة".

من جانبه، أضاف جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة للفعاليات الرياضية في قطر، عبر الصحيفة الإسبانية: "نريد بالطبع استضافة المباراة، ونتشاور حالياً مع الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية (كونميبول)، فهي مباراة عظيمة بين منتخبين عريقين، والدوحة تريد استضافة أفضل الأحداث، ونتمنى احتضان هذه المباراة".

وتستعد دولة قطر لاستضافة ثلاث بطولات عالمية ودولية خلال الفترة المقبلة، وهي كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، وكأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال" بمشاركة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي يوم 17 ديسمبر، بخلاف كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما التي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر.

وتقام مباريات بطولة الناشئين في ملاعب أكاديمية أسباير، بينما يقام النهائي على ملعب خليفة.

وواصل بلان "هدفنا مواصلة استضافة الفعاليات الكبرى. ظنوا أننا سنتوقف بعد كأس العالم، لكننا ما زلنا ننظم فعاليات كبرى".

وتدرس قطر استضافة بطولتي كأس العالم لكرة السلة في 2027، ودورة الألعاب الأولمبية في 2036.