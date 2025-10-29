أزمة الإصابات في برشلونة تتفاقم.. بيدري يبتعد عن صفوف الفريق

تعرّض لاعب وسط برشلونة الإسباني بيدري لإصابة بعضلات فخذه الأيسر ستُبعده عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة، بحسب تقارير صحافية الأربعاء.

وكتب حامل لقب الدوري الإسباني في حسابه الرسمي «تعرض لاعب الفريق الأول بيدري لتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى. وسيحدد تعافيه موعد عودته إلى الملاعب».

وكتبت صحيفة أرا الكاتالونية أن اللاعب الموهوب بدأ الأربعاء برنامجا تدريبيا خاصا في صالة الألعاب الرياضية للتعافي من المشكلة البدنية التي تعود إلى مباراة الكلاسيكو الأحد الماضي في ملعب سانتياغو برنابيو أمام ريال مدريد (1-2)، والتي أنهاها منهكا وطُرد في نهايتها بسبب حصوله على إنذارين.

وتابعت أن بيدري (22 عاما) سيغيب عن مواجهة إلتشي في ملعب مونتجويك نهاية هذا الأسبوع بسبب الإيقاف، كما سيغيب على الأقل عن مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد بروج البلجيكي، والدوري الإسباني ضد سلتا فيغو في 9 نوفمبر قبل فترة التوقف الدولي منتصف الشهر المقبل.

وتضاف إصابة بيدري إلى قائمة الغيابات الطويلة في صفوف الفريق الكاتالوني والتي تضم البرازيلي رافينيا، غافي، الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والدنماركي أندرياس كريستنسن.

ويعمل المدرب الألماني هانزي فليك على استعادة المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، داني أولمو، وحتى الحارس جوان غارسيا قبل مواجهة إلتشي.

وكان فليك اعتمد على بيدري أساسيا في المباريات الـ13 التي خاضها برشلونة حتى الآن في الليغا ودوري الأبطال. ولم يخض أي لاعب دقائق أكثر من بيدري، الذي يُعدّ منظّم اللعب في وسط برشلونة.

وكانت آخر مشاكل بيدري البدنية عبارة عن التواء في الركبة خلال كأس أوروبا.