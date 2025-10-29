مأساة «روبلوكس»..عراقي يقود 30 مراهقاً وطفلاً للانتحار عبر اللعبة الشهيرة

لا تزال لعبة روبلوكس تثير الجدل داخل العراق، فبعد أسبوع واحد من حظرها، كشفت السلطات الأمنية عن تورط أحد النشطاء على المنصة في جرائم قتل شديدة الخطورة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، فقد جرى القبض على شخص مراهق تسبب في انتحار 30 شخصاً بعد تجنيدهم على روبلوكس.

بدوره، قال مدير مديرية الاتجار بالبشر اللواء مصطفى الياسري، إن الشخص المتورط استدرج ضحاياه لغرض إيذاء أنفسهم وكتابة أسماؤهم بالدم على الأجساد.

ولم يكتف الشخص المتهم باستدراج ضحاياه، بل حرضهم على العنف وإيذاء أنفسهم والانتحار وحرق الحيوانات.

العراق.. تفكيك شبكة "عبدة الشيطان" المبتزة للضحايا - موقع 24أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة تُعرف باسم "عبدة الشيطان" كانت تمارس الابتزاز وإيذاء الضحايا، مؤكدة في الوقت ذاته نجاحها في تفكيك 22 شبكة دولية لتهريب المهاجرين خلال العام الحالي.

تُشير التحريات إلى أن المتهم أوقع ضحاياه الـ 30 من دول عربية وأجنبية مُختلفة، بينما كانت آخرهم فتاة عراقية مراهقة دفعها نحو الانتحار، حيث قتلت نفسها طاعة لأوامره.

وشددت السلطات الأمنية، على ضرورة متابعة الأطفال والشباب عند تصفحهم مواقع التواصل ومنعهم من استخدام هذه الألعاب شديدة الخطورة.

وكانت السلطات العراقية حظرت في 20 أكتوبر الجاري، منصة روبلوكس؛ بسبب احتوائها على إيحاءات جنسية وألفاظ نابية وتجاوزات، فضلاً عن تعريضها الأطفال والمراهقين لمحاولات ابتزاز إلكتروني، بحسب بيان رسمي.

خوفاً على الأطفال.. العراق يحظر منصة "روبلوكس" للألعاب - موقع 24قالت الحكومة العراقية إنها حظرت منصة ألعاب الفيديو "روبلوكس" بسبب مخاوف من إساءة معاملة الأطفال، لتنضم بذلك إلى دول أخرى في اتخاذ إجراءات صارمة ضد العوالم الافتراضية.

وأضاف البيان أنه حرصاً على حماية الأمن المجتمعي وصون القيم الأخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال والحفاظ على سلامة مستخدمي خدمات الإنترنت في العراق، تعلن الوزارة حظر لعبة "روبلوكس" داخل البلاد استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

ووفق البيان، فإن اللعبة تتضمن عدداً من المخاطر الأمنية والاجتماعية والسلوكية، من بينها إتاحة التواصل المباشر بين المستخدمين بشكل يعرض فئة الأطفال والمراهقين إلى محاولات استغلال أو ابتزاز إلكتروني واحتواء بعض محتويات اللعبة على مشاهد وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية العراقية.