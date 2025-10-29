مدرب تشيلسي يحمي لاعبين بمبدأ «المداورة»

أكّد الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشيلسي الإنجليزي أنه سيعتمد مبدأ المداورة لـ«حماية لاعبيه»، إذا أراد فريق غرب لندن مواصلة المنافسة على أربع جبهات هذا الموسم.

ويحل الـ«بلوز» ضيفاً على ولفرهامبتون الجريح في الدور الرابع من كأس رابطة الأندية المحترفة اليوم، ساعياً إلى استعادة توازنه بعد سلسلة انتصاراته التي استمرت أربع مباريات قبل أن تنتهي بخسارته في اللحظات الأخيرة على أرضه أمام سندرلاند (1-2) في الدوري الإنجليزي السبت.

ويشعر ماريسكا بأنه مضطر إلى اعتماد مبدأ المداورة، إذ تعافى المهاجم ليام ديلاب من إصابة أبعدته أسابيع عدة عن الملاعب، وسيكون جاهزاً للمباراة.