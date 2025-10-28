صدمة في نابولي بسبب مدة غياب دي بروين

يغيب البلجيكي كيفن دي بروين عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إثر إصابته في العضلة الخلفية في المباراة الأخيرة لنابولي، وفقا لما أعلن مدير فريق متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل لاعب الوسط الهدف الافتتاحي لنابولي في الفوز على إنتر ميلان 3-1، منافسه المباشر على اللقب، السبت، لكنه توقّف مباشرة بعد تنفيذ ركلة جزاء واضطر لمغادرة المباراة وعدم إكمالها.

وقال غابرييلي أوريالي مدير الفريق لمنصة «دازون» للبث التدفقي قبل مباراة حامل اللقب أمام ليتشي «ستتضح الصورة بشكل أفضل غدا (الأربعاء)، لأن الجراحة مقررة لذلك اليوم، لكننا لا نعرف بعد المدة الدقيقة التي سيغيبها».

وأضاف «من المرجح أن تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، وهذا مؤسف لأنه كان قد تأقلم بشكل ممتاز مع الفريق».

سجل دي بروين (34 عاما) أربعة أهداف منذ انضمامه إلى نابولي قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي في الصيف، ثلاثة منها من ركلات جزاء وواحد من ركلة حرة مباشرة.

لكن أوريالي حمل بعض الأخبار السارة لجماهير نابولي، إذ أعلن أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو سيعود إلى التدريبات هذا الأسبوع، من دون أن يحدد موعد جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وكان لوكاكو أصيب في الفخذ خلال مباراة ودية قبل الموسم، ولم يشارك بعد في حملة نابولي للدفاع عن لقب الدوري.

ويتصدّر نابولي ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن روما، إذ يملك كل منهما 18 نقطة تحت قيادة أنطونيو كونتي، قبل لقاء ليتشي.