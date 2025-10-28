كارفخال يصدم ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة

أعلن نادي ريال مدريد رسمياً عن إصابة داني كارفخال قائد الفريق بخلع في مفصل الركبة اليمنى، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب من قبل الطاقم الطبي.

الإصابة جاءت بشكل مفاجئ للاعب البالغ من العمر 31 عاماً، الذي يُعتبر من أهم الأعمدة الدفاعية في الفريق الملكي.

وكشف البيان الرسمي للنادي الإسباني أن كارفخال سيخضع لجراحة تنظير المفصل لمعالجة إصابته في الركبة.

هذه العملية ستكون حاسمة في تحديد مدى تأثير الإصابة على مشاركة كارفخال في المباريات القادمة.

ورغم الكشف عن طبيعة الإصابة، لم يتم الإعلان بعد عن مدة الغياب المتوقعة.