الزمالك يحسم موقفه من المشاركة في كأس السوبر بالإمارات

حسمت وسائل إعلام مصرية القرار النهائي بشأن موقف نادي الزمالك من المشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات.

وذكر موقع كورة بلس من خلال مصدر داخل نادي الزمالك، أن الأخير لا نية له للانسحاب من كأس السوبر المصري، المقام في الإمارات نوفمبر المقبل.

قال: "لا أساس لما تردد عن تفكير الزمالك في الانسحاب من بطولة كأس السوبر".

وتابع مصدر كورة بلس: "عقوبة دونغا لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تركيز لاعبي الزمالك في مباراتي الدوري والسوبر".