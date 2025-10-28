إقالة مدرب يوفنتوس إيغور تودور

قرر يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم التخلي عن مدربه الكرواتي إيغور تودور، بسبب النتائج السيئة، وذلك وفق ما أعلن أمس.

وقال النادي في بيان: «يعلن يوفنتوس إقالة إيغور تودور من منصبه مدرباً للفريق الأول، إلى جانب طاقمه الفني المكون من إيفان يافورتشيتش وتوميسلاف روغيتش وريكاردو رانياتشي».

ويمر يوفنتوس بفترة صعبة بدأت منذ فوزه على إنتر (4-3) في 13 سبتمبر الماضي في الدوري، إذ فشل بعدها في تحقيق الفوز خلال ثماني مباريات، وسقط في الاختبارات الثلاثة الأخيرة ضد كومو (0-2) ولاتسيو (0-1) في الدوري، وريال مدريد الإسباني (0-1) في دوري أبطال أوروبا.