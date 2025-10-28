جماهير ريال مدريد تصب غضبها على لامين جمال

لم يكن جمهور ريال مدريد مستعداً لمسامحة لامين جمال جناح برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، بسبب تصريحاته الاستفزازية قبل المباراة.

وقال جمال (18 عاماً) في مقابلة تلفزيونية، يوم الجمعة الماضي، إن ريال مدريد «يغش» و«يشتكي»، وذلك قبل مواجهة أُقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو انتهت بخسارة برشلونة (1-2).

وبدأ جمال المباراة بتوتر واضح، واعتقد جمهور صاحب الأرض أنه تسبب في ركلة جزاء عندما انزلق للتدخل على فينيسيوس جونيور، لكن القرار أُلغي بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وتعرّض جمال لصافرات استهجان وهتافات معادية في كل مرة كان يلمس فيها الكرة، ودوّى أحد أعلى ردود الفعل في المدرجات عندما سدد فينيسيوس كرة طائشة ارتدت بقوة واصطدمت بجناح برشلونة لتتحول إلى رمية تماس.

ونجح الظهير الأيسر لريال مدريد ألفارو كاريراس بشدة في الحد من خطورة جمال، وأصبح تأثيره على المباراة هامشياً مع مرور الوقت، وسيطرة ريال مدريد على مجريات اللعب.

واعترف ماركوس سورج المدرب المساعد لبرشلونة بأن الأجواء العدائية أثرت في أداء نجم الفريق الشاب، وقال سورج: «هذا ممكن، وربما قليلاً، لأنه لايزال يتعلم كيف يتعامل مع الجماهير، مع الصافرات.. إنها عملية. من الصحيح أنه عادة يكون متحمساً جداً، لكن اليوم لم يكن سهلاً عليه».

• جمال قال في مقابلة تلفزيونية الجمعة الماضي، إن ريال مدريد «يغش» و«يشتكي».