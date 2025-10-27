يوفنتوس يقيل مدربه تودور بعد 8 مباريات بلا فوز

قرر يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم التخلي عن مدربه الكرواتي إيغور تودور بسبب النتائج السيئة، وذلك وفق ما أعلن اليوم الإثنين.

وقال النادي في بيان "يعلن يوفنتوس إقالة إيغور تودور من منصبه كمدرب للفريق الأول، إلى جانب طاقمه الفني المكون من إيفان يافورتشيتش وتوميسلاف روغيتش وريكاردو رانياتشي".

ويمر فريق "السيدة العجوز" بفترة صعبة جدا بدأت منذ فوزه على إنتر 4-3 في 13 سبتمبر في الدوري، إذ فشل بعدها في تحقيق الفوز خلال ثماني مباريات محليا وقاريا، وسقط في الاختبارات الثلاثة الأخيرة ضد كومو (0-2) ولاتسيو (0-1) في الدوري وريال مدريد الإسباني (0-1) في دوري أبطال أوروبا.

وتابع يوفنتوس في بيانه "كما يعلن النادي أنه أوكل موقتا مهمة قيادة الفريق الأول للرجال إلى (مدرب فريق الشباب) ماسيمو برامبيلا الذي سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وأودينيزي الأربعاء" في المرحلة التاسعة من الدوري.

وتقدم "بالشكر إلى إيغور تودور وجميع أفراد جهازه الفني على احترافيتهم وتفانيهم خلال الأشهر القليلة الماضية، ويتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم المستقبلية".

وبعد الخسارة الأحد في العاصمة أمام لاتسيو، قال تودور إنه لا يكترث بمستقبله، متحدثا عن "لحظة سيئة، لحظة صعبة" على فريقه ومصرا على أنه "يجب أن نبقى متعاضدين وأن نعمل معا".

وعن مستقبله مع الفريق، قال تودور "الناس يسألوني دائما إذا كان أشعر بالأمان أو القلق، لكني لا أفكر بنفسي. لا يهمني مستقبلي، ما يهمني هو القيام بما أنا قادر عليه، أن أكون مدركا لجميع المشاكل وأن أحاول تحسين الأمور. مستقبلي يحمل صفر أهمية".

واستلم تودور المهمة في مارس الماضي خلفا لتياغو موتا، وقد قرر النادي الإبقاء على خدماته حتى صيف 2027 بعدما نجح في قيادة الفريق وإن كان في الرمق الأخير لنيل المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعاد ابن الـ47 عاما إلى النادي الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1998 و2007 وأحرز معه الدوري مرتين ووصل إلى نهائي دوري الأبطال عام 2003 وبقي معه حين عوقب بانزاله إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة "كالتشوبولي". خاض معه 174 مباراة كلاعب قبل أن يتوجه إلى التدريب.

ويعتبر يوفنتوس رابع مهمة تدريبية في الدوري الإيطالي لمدرب هايدوك سبليت الكرواتي وباوك اليوناني وغلطة سراي التركي ومرسيليا الفرنسي السابق، بعد أودينيزي وفيرونا ولاتسيو الذي أشرف عليه لفترة وجيزة بين مارس ويونيو 2024 بعد استقالة ماوريتسيو ساري.