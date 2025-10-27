تيمبر للاعبي أرسنال: تجنبوا الغرور

حثّ المدافع الهولندي يوريين تيمبر، فريقه أرسنال، على "عدم الغرور" بعد أن عزّز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي نهاية أسبوع شهد سقوط كبار البرميرليغ كليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي، تفوّق الـ "غانرز" في المقابل على كريستال بالاس 1-0 ليبتعد بفارق أربع نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني ومفاجأة الموسم.

وبتحقيقه فوزه السابع تواليا في مختلف المسابقات، بات الفريق اللندني يتقدم بفارق ست نقاط عن سيتي وسبع عن ليفربول حامل اللقب.

وسلّط هذا الأسبوع الضوء بوضوح على حجم طموحات أرسنال هذا الموسم، بعدما أن فاز أيضا على أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة، محققا فوزه الثالث بالعلامة الكاملة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمنح الانطلاقة القوية لأرسنال الآمال لجماهير الفريق بإنهاء فترة الانتظار الطويلة لإحراز اللقب والمستمرة منذ موسم 2003-2004.

لكن تيمبر قال إنه "من الجيد أن نظل هادئين وألا نبالغ في التقدير".

وأضاف "من الواضح أننا نقدم أداء جيدا، لكن الموسم ما زال في بدايته، وعلينا فقط أن نستمر في التحسن مباراة تلو الأخرى".

وتابع الدولي الهولندي البالغ من العمر 24 عاما "المباراة المقبلة ستكون بعد ثلاثة أيام، وهي مواجهة في كأس الرابطة ضد برايتون، والمباراة التالية في الدوري الممتاز ضد بيرنلي ستكون صعبة أيضا".

وأردف "لذلك، علينا أن نظل واقعيين ونواصل العمل الجاد، ومن هناك سنرى ما سيحدث".

ويتكئ فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في انطلاقته القوية على دفاعه الصلب، إذ تلقى مرماه ثلاثة أهداف فقط في مبارياته الـ 13 الأولى لهذا الموسم في جميع المسابقات، في حين أن حفاظه على شباكه نظيفة أمام كريستال بالاس جاء للمباراة الخامسة تواليا.

وأوضح "الجميع يساهم في ذلك، وهذا أمر جيد وأساس ممتاز للبناء عليه. من هذا المعيار، علينا فقط أن نستمر في التحسن وأن نكون متسقين في ما نقوم به، ومن ثم على مدار الموسم كله، نأمل أن نحوله إلى شيء رائع".

وتابع "هذا يمنحك الثقة ويظهر أننا نسير على الطريق الصحيح، وإذا استمر الأمر لعدة مباريات متتالية، فهذا يدل على الثبات".

ونوه "علينا فقط أن نستمر في التحسن، وننظر إلى ما يمكننا القيام به بشكل أفضل، لكن في الوقت نفسه نأخذ معنا هذا الشعور بالثقة وندخل المباراة المقبلة بالعقلية ذاتها".