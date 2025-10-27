راضي شنيشل ينهي عمله مع الكهرباء العراقي لأسباب صحية

وافق نادي الكهرباء العراقي اليوم الاثنين على استقالة مدرب فريق كرة القدم راضي شنيشل لأسباب صحية وحاجته إلى الراحة.

وقالت إدارة النادي في بيان انها قررت الموافقة على اعتذار شنيشل عن اكمال مهمته نظراً لظروفه الصحية.

وقدم الكهرباء خالص شكره وتقديره إلى "شنيشل على ما قدّمه من جهدٍ وإخلاصٍ خلال الفترة الماضية"، متمنّيا له "دوام الصحة والعافية وموفور السلامة".

وكان شنيشل (59 عاما) قد خضع لعملية جراحية في القلب بالعاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي تكللت بنجاح، بيد انه قرر الاعتذار عن اتمام مهمته مع الكهرباء كونه يحتاج إلى الراحة والابتعاد عن العمل في الفترة الحالية.

ويحتل فريق الكهرباء المركز 19، قبل الأخير، في ترتيب الدوري العراقي بنقطة واحدة من خمس مباريات.

ولم تفصح الادارة عن المدرب المرشح لخلافة شنيشل في تدريب الفريق.