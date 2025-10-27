غضب في غرفة ملابس ريال مدريد.. فينيسيوس يشعل ناراً لا تهدأ!

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور حالة من الغضب داخل غرفة ملابس وإدارة نادي ريال مدريد بعد التصرفات خارج النص التي صدرت منه خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة على الرغم من الفوز الثمين 2-1، الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن "اللاعبون والإدارة يعتبرون ما فعله الدولي البرازيلي سيئاً"، وسط أنباء عن معاقبته إدارياً، لكون تصرفاته قد تشعل ناراً لا تهدأ في صفوف الفريق.

وكان فينيسيوس (25 عاماً) قد بالغ في ردة فعله الغاضبة من قرار استبداله من قبل المدرب تشابي ألونسو في الدقيقة 70 من المباراة، وإشراك مواطنه رودريغو، إذ خرج من الملعب منفعلاً ويتمتم بكلمات ضد مدربه، ولم يصافح الأخير، وهمّ بمغادرة الملعب نحو غرفة الملابس قبل أن يعود لاحقاً إلى دكة البدلاء.

ولم يكتفِ فينيسيوس بذلك بل حاول بعد المباراة الاعتداء على لاعب برشلونة لامين جمال مما أثار أجواء من التوتر على الأجواء وكاد يتسبب في اشتباكات جماعية بين لاعبي الفريقين لولا تدخل رجال الأمن وأعضاء الجهازين الفني والإداري لتهدأة الموقف.

يذكر أن عقد فينيسيوس مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2027 المقبل في وقت ينقسم جمهور النادي الملكي بين مؤيد لبقائه لإمكاناته الفنية، وبين منتقد لأدائه وسلوكياته المثيرة للجدل التي قد تؤثر على الفريق وتجرد الفريق عامل الاستقرار.