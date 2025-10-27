نهائي مبكر بين النصر والاتحاد في كأس السعودية

يصطدم النصر بضيفه الاتحاد حامل اللقب وبطل الدوري في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك السعودية لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان غداً على ملعب الأول بارك بالرياض في مواجهة من العيار الثقيل.

وهذه المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم بعدما التقيا بداية في الكأس السوبر وفاز النصر (2-1)، ثم في الدوري وفاز النصر أيضاً (2-0). وتأهل النصر لهذا الدور من المسابقة عقب فوزه على جدة (4-1)، فيما تأهل الاتحاد بعد فوزه على الوحدة (1-0). ويقدم النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو موسماً مميّزاً على مختلف الجبهات، إذ يتصدر كلاً من الدوري ومجموعته في «دوري أبطال آسيا 2» بالعلامة الكاملة.