والد لامين جمال يصرّ على إحراق "موهبة برشلونة" بتصريح جديد يستفز ريال مدريد!

لم يكتفِ منير نصراوي، والد النجم الشاب لامين جمال، بإشعال الأجواء قبل مواجهة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، بل واصل بعد المباراة إثارة الجدل بتصرفات وتصريحات باتت تهدد صورة نجله وتضاعف الضغوط عليه داخل الملعب وخارجه لاسيما أن ابنه ظهر بمستوى باهت، الأحد، ما تسبب في خسارة النادي الكاتالوني 1-2 في الدوري الإسباني.

وبعد ظهور والد لامين جمال في بث مباشر عبر حسابه على "إنستغرام" مرتدياً قميص برشلونة، وقوله: "أنا أطبخهم هنا، وابني سيطبخهم هناك"، وهي الجملة التي أثارت غضب جماهير ريال مدريد، واعتُبرت استفزازاً مباشراً قبل مواجهة الكلاسيكو، عاد منير نصراوي ليصب الزيت على النار من جديد بتصريح ساخر بعد خسارة برشلونة والأحداث التي رافقت المباراة، قال فيه عبر حسابه في "إنستغرام": "نحمد الله أنه في عمر الـ18 عاماً فقط، نراكم في برشلونة"، مرفقاً تعليقه بضحكات اعتبرها كثيرون استفزازاً جديداً لجماهير ولاعبي ريال مدريد.

ويبدو أن والد لامين جمال يساعد ابنه على المضي قدماً في المراوغات خارج الملعب، وإطلاق التصريحات المثيرة للجدل مثل التي أطلقها لامين جمال قبل مباراة الأحد والتي اتهم فيها النادي الملكي بأنه "يسرق ثم يشتكي".

وأشعلت تصريحات والد لامين جمال وابنه غضب لاعبي ريال مدريد الذين حاولوا التهجم على الموهبة الإسبانية بعد صافرة النهاية وكادت الأجواء تتعكر باشتباكات بين عدد كبير من اللاعبين لولا تدخل رجال الأمن.

ويرى مراقبون أن والد لامين جمال لا يدرك حجم التأثير السلبي لتصرفاته على مسيرة ابنه، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة من مسيرته الاحترافية، حيث يحتاج اللاعب إلى الهدوء والتركيز بعيداً عن الضوضاء الإعلامية، في وقت يحتاج فيه نادي برشلونة إلى احتواء الضغوط وتوفير بيئة مستقرة لنجم المستقبل للدفاع عن لقب الدوري الإسباني الذي قد يفقده الموسم الحالي لمصلحة ريال مدريد الذي بات يتقدم عليه بفارق 5 نقاط على جدول ترتيب "الليغا".

فهل تتدخل إدارة برشلونة لوقف تدخلات والد لامين جمال وتفرض على لامين جمال سياجاً لحمايته من التأثيرات الخارجية في ظل أن والده يختار طريق المواجهة بدلاً من التهدئة؟.