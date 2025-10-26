باريس سان جيرمان يستبعد أشرف حكيمي من مباراة لوريان

يرفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عدم المخاطرة بنجوم الفريق في ظل كثرة الإصابات التي ضربت لاعبيه، ومع تحسن حالة الثنائي الهجومي عثمان ديمبلي وديزيريه دوي.

واستغل باريس سان جيرمان عدم إقامة جولة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع لإراحة أشرف حكيمي، أحد الركائز الأساسية للفريق.

أعلن النادي الباريسي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) «سيحصل حكيمي على راحة بعد اتفاق بين الإدارة الرياضية والجهاز الفني، ويستأنف مشاركته في التدريبات مجددا يوم الخميس».

ووفقا لهذا القرار، سيغيب اللاعب المغربي الدولي عن مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان، يوم الأربعاء المقبل، ومن المنتظر أن يحل لاعب الوسط، سيني مايولو، محل حكيمي في الجهة اليمنى.

وتبقى أيضا من الخيارات المتاحة لأداء مهام الظهير الأيمن مكان حكيمي كل من جواو نيفيز الذي يتعافى من إصابة أو وارن زاير إيمري.

ويستعد أشرف حكيمي للمشاركة في عدد من المباريات الحاسمة أمام نيس وليون في الدوري ثم بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا قبل التوقف الدولي الشهر المقبل.