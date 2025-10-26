بيلينغهام: سأفعل كل ما في وسعي لإنهاء سلسلة هزائم الريال في الكلاسيكو

قال لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جود بيلينغهام، إنه سيبذل كل ما في وسعه لقيادة ريال مدريد نحو الفوز على برشلونة في الكلاسيكو الأول للموسم الجاري الذي سيقام اليوم الأحد.

ومع تصدر الريال جدول ترتيب الدوري، ووجود برشلونة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط، فإن هناك الكثير على المحك في ملعب برنابيو، حيث يتجدد الصراع بين أكبر فريقين في إسبانيا.

وهيمن برشلونة على الكلاسيكو في الموسم الماضي حيث فاز بالمباريات الأربع التي جمعتهما في كل المسابقات، بما في ذلك الفوز برباعية نظيفة خارج أرضه.

جاء هذا بعد أن فاز الريال بالمباريات الثلاث التي أقيمت في الموسم قبل الماضي، ولكن بيلينغهام عاد لكامل جاهزيته، بعد بداية متعثرة للموسم، وسيبذل كل ما في وسعه لإنهاء سلسلة النتائج السلبية الأخيرة لفريقه.

وقال بيلينغهام لقناة النادي التلفزيونية: «أعتقد أن الجميع يفهم أن الأهداف والانتصارات في هذه المباريات تعني شيئاً غير قليل، لأنها تهيئك وجدانياً وذهنياً لبقية الموسم».

وأضاف: «معرفة أن بإمكانك الفوز على أكبر منافس لك على اللقب يجعلك تصدق أنه يمكنك أن تحقق موسماً جيداً. شعرت بذلك في عامي الأول. نحن نريد أن نشعر بذلك مرة أخرى، ولهذا السبب من المهم جداً الفوز».

وأوضح: «أنا قوي وإيجابي، وربما في أفضل حالاتي البدنية منذ وقت طويل. مستعد لبذل كل ما في وسعي وفعل كل ما يلزم ليحقق الفريق الفوز، ويواصل الزخم الذي بناه أثناء غيابي. آمل أن أستمر في تقديم أداء جيد، والاستمتاع باللعب، وتحقيق الانتصارات».