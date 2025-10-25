أرنولد يكمل القوة الضاربة لقائمة ريال مدريد أمام برشلونة

يخوض فريق ريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة، غدا الأحد، بالقوة الضاربة، وقائمة خالية من الإصابات تقريبا.

يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يعتلي الريال قمة الترتيب برصيد 24 نقطة، يليه برشلونة حامل اللقب وبطل الثلاثية المحلية في الموسم الماضي بالمركز الثاني برصيد 22 نقطة.

ويسعى الريال لكسر سلسلة هزائمه في أربع مباريات متتالية أمام برشلونة في الموسم الماضي، بينما يسعى الفريق الكتالوني لفوز يستعيد به قمة جدول الترتيب.

وأعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد عن قائمة تضم 24 لاعبا، تواجد بينهم الثلاثي العائد من الإصابة، ترينت ألكسندر أرنولد وداني كارفاخال ودين هويسن.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد على شبكة الإنترنت، القائمة بالكامل على النحو التالي..

حراسة المرمى.. تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع.. داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ترينت أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، فيرلان ميندي، دين هويسن.

خط الوسط.. جود بيلينجهام، إداواردو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم.. فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو جوس، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، وفرانكو ماستانتونو.