حرمان الأهلي من جمهوره في الدوري المصري

أفادت صحيفة "المصري اليوم" بأن رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت العقوبات الرسمية الموقعة على الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية بعد نهاية منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز (دوري نايل 2025-2026).

وبحسب ما نشرته الصحيفة، شهدت عقوبات الجولة تركيزاً على مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى إيقافات وغرامات شملت أندية أخرى.

عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الأبرز:

إيقاف ثنائي الأهلي: تقرر إيقاف لاعب الوسط مروان عطية مباراة واحدة وغرامة 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث. كما تم إيقاف اللاعب الشاب أحمد نبيل "كوكا" مباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه للطرد لحصوله على إنذارين.

عقوبة جماهيرية ضد الأهلي: تم توقيع غرامة مالية على فريق الأهلي قدرها 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى منع جماهيره من حضور مباراة واحدة، وذلك بسبب "السباب الجماعي ضد نادٍ منافس".

إيقاف كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة وغرامة 2500 جنيه للطرد.