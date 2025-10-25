35 مليون دولار لاستمرار راشفورد مع برشلونة

قال مهاجم برشلونة ماركوس راشفورد إنه يأمل في البقاء بالنادي الإسباني بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر يونايتد، واصفاً هذه الخطوة بأنها التغيير الذي كان يحتاجه بعد أن قضى مسيرته بأكملها في إنجلترا.

ويتكفل برشلونة براتب راشفورد خلال فترة الإعارة التي تمتد لموسم واحد بعد أن قبل اللاعب المولود في مانشستر تخفيض أجره مع وجود بند يسمح بالشراء بقيمة نحو 30 مليون يورو (35 مليون دولار).

ويمتد عقد راشفورد مع يونايتد حتى 2028، لكن مستقبله في أولد ترافورد يبدو غامضاً بعد خلافه مع المدرب روبن أموريم العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين أعاد اللاعب (27 عاماً) اكتشاف مستواه تحت قيادة مدرب برشلونة هانز فليك.

وقال راشفورد لشبكة (إي.إس.بي.إن) رداً على سؤال عما إذا كان يريد البقاء في برشلونة «بالطبع»، وأضاف «أعشق هذا النادي مثل محبي كرة القدم حول العالم».

وتألق راشفورد الذي استعاد مستواه في بادئ الأمر خلال فترة إعارة قصيرة في أستون فيلا الموسم الماضي، مع برشلونة وسجل خمسة أهداف وصنع ستة في 12 مباراة في جميع المسابقات. وأضاف «قد ينسى الناس ذلك، لكن 23 عاماً من حياتي كانت مع مانشستر يونايتد. لذلك في بعض الأحيان تحتاج إلى التغيير. أعتقد أن هذا ما كنت أحتاج إليه، وإني أستمتع بكل لحظة حالياً».