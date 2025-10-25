الوداد البيضاوي يتعاقد مع حكيم زياش

أعلن نادي الوداد البيضاوي ثاني الدوري المغربي لكرة القدم، أول من أمس، تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم الدولي حكيم زياش في صفقة انتقال حر.

وكتب الوداد على حسابه في منصة «إكس»: «طال الانتظار.. حكيم زياش في الوداد».

وكان زياش البالغ من العمر 32 عاماً من دون نادٍ منذ انتهاء ارتباطه بالدحيل في نهاية الموسم الماضي، بعدما انضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادماً من غلطة سراي التركي لمدة نصف موسم مع إمكانية التمديد.

ولم يشأ النادي القطري تجديد عقد اللاعب الذي خاض 13 مباراة (9 في الدوري و2 في كأس قطر و2 في كأس الأمير) واكتفى بتسجيل هدف واحد وصنع اثنين فقط.

ويأتي انتقال زياش إلى صفوف الوداد البيضاوي مع اقتراب نهائيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب (من 21 ديسمبر إلى 18 يناير) حيث يسعى للعودة إلى صفوف «أسود الأطلس» بعدما تألق معهم في مونديال قطر 2022، حيث كان بين أبرز صناع «الإنجاز التاريخي» ببلوغ دور الأربعة واحتلال المركز الرابع.

وذكرت تقارير إعلامية أن زياش وقّع عقداً حتى عام 2027 مع خيار التمديد، حيث سيلعب إلى جانب المخضرم نور الدين أمرابط الذي انتقل إلى صفوف الوداد في فترة الانتقالات الصيفية عشية مونديال الأندية في الولايات المتحدة.