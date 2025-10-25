بنيتز مدرباً لنادي باناثينايكوس اليوناني

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني أمس تعاقده مع الإسباني رافائيل بنيتز (65 عاماً) مدرب ليفربول وريال مدريد السابق لمدة عامين، ليحل محل كريستوس كونتيس الذي أقيل من منصبه بعد الهزيمة 3-1 في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام فينوورد.

وأقيل بنيتز من تدريب سيلتا فيغو في مارس من العام الماضي بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.

وتبلغ قيمة العقد 4.66 ملايين دولار في الموسم الواحد، وهو أعلى راتب يتقاضاه مدرب في الدوري اليوناني.

وقاد بنيتز ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2005، وتشيلسي للقب الدوري الأوروبي 2013، إضافة إلى نجاحات محلية وأوروبية مع فالنسيا وإنتر ميلان ونابولي.