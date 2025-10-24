"فيفا" يعلن الدولة المستضيفة للنسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موافقته على استضافة قطر بطولة "كأس العرب - فيفا" لمدة 3 نسخ متتالية أعوام 2025 و2029 و2033، بناءً على طلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، وباعتبارها مسابقة مقامة على أساس الدعوة، ولن تكون مدرجة في جدول المباريات الدولية.

جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة الـ74 لمؤتمر "فيفا" في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعدما اجتمع مجلس "فيفا"، وتبنّى مجموعة من القرارات الهامة.

وأعلن "فيفا" اليوم على موقعه الرسمي مصادقة المجلس على مجموعة من القرارات المهمة، لاسيما فيما يتعلق بكرة قدم السيدات شملت التصديق بالإجماع على روزنامة مبارياتها الدولية لدورة 2026-2029، ومن بينها النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية للسيدات بين شهري يناير وفبراير 2026، بمشاركة 16 فريقاً، على أن تقام البطولة مرة كل أربع سنوات، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

واقترح المجلس تنظيم مسابقة إضافية لأندية السيدات تحت مظلة “فيفا” اعتباراً من عام 2027، وذلك في السنوات التي لا تجري فيها بطولة كأس العالم لأندية السيدات.

وأعلن "فيفا" توليه تعديل اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبات وانتقالاتهن اعتباراً من الأول من يونيو 2024، وذلك للتركيز على مجموعة من النقاط الرئيسية التي تتضمن حقوق لاعبات كرة القدم.

ووافق المجلس على تعيين ماتياس جرافستروم رسمياً في منصب الأمين العام للاتحاد الدولي بعد ترشيحه على أساس مؤقت خلال الاجتماع الماضي الذي عقد في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأقر إقامة النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025 في الفلبين.

كما أقر توزيع المقاعد في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة التي تستضيف المغرب نسختيها عامي 2025-2029 بواقع أرقام مقاعد لآسيا و5 لأفريقيا و4 لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي و4 أمريكا الجنوبية و2 لأوقيانوسيا و5 لأوروبا.

وأقر المجلس أيضاً توزيع مقاعد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر "2025-2029" المخصَّصة للاتحادات القارية لتحصل آسيا على 9 وأفريقيا، 10 أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 8 وأمريكا الجنوبية 7 وأوقيانوسيا 3 وأوروبا 11.