تصريح صادم من أسطورة مانشستر: محمد صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم

تعرض نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، لانتقادات لاذعة من أساطير كرة القدم الإنجليزية بعد تراجع مستواه بشكل دراماتيكي هذا الموسم، حيث وصفه بول سكولز، نجم مانشستر يونايتد السابق، بأنه "أسوأ أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

ويأتي هجوم سكولز بعد أن قرر المدرب آرني سلوت إجلاس صلاح (33 عاماً) على مقاعد البدلاء خلال فوز "الريدز" الساحق (5-1) على إينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء، وهي خطوة جاءت في أعقاب خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد.

في تصريحات أدلى بها سكولز، بعد مباراة فرانكفورت، قال إن سلوت ليس لديه خيار سوى استبعاد صلاح إذا توقف عن التسجيل، واصفاً أسلوب لعبه بأنه "قبيح":

"لطالما اعتقدت، حتى عندما كان يسجل الأهداف، أنه يبدو قبيحاً في بعض الأحيان، الكرة ترتد من ساقيه.. إنه يقوم ببعض أسوأ الأشياء التي قد تراها من مهاجم صريح."

"إذا توقف عن تسجيل الأهداف، فسيتعين على سلوت إبعاده في مرحلة ما، يمكن أن يكون أسوأ، أفضل لاعب كرة قدم في العالم."

من جهته، ربط إيان رايت، نجم آرسنال السابق، تراجع مستوى صلاح برحيل المدافع ترنت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، حيث قال في بودكاست "ستيك أوف فوتبول":

"لم يعد يلعب جيداً، إذا لم يكن لديك شخص مثل ترنت.. ليُحرره عندما يكون في تلك المنطقة الحرة، شخص يمكنه أن يمرر الكرة إليه مباشرة، فإنه يبدو تماماً كما يبدو الآن".