محمد صلاح في أزمة جديدة مع ليفربول.. حذف صورته واسم النادي من «إكس»

أثار النجم المصري محمد صلاح موجة من الجدل داخل أروقة ليفربول وخارجها، بعد أن تغيّرت بشكل مفاجئ صورة ملفه الشخصي وصورة الغلاف على منصة «إكس»، بالإضافة إلى حذف عبارة «Liverpool player» من سيرته الذاتية، وذلك عقب مشاركته المتأخرة في فوز الفريق الكبير بنتيجة 5-1 على آينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ودخل محمد صلاح كبديل في الدقيقة 74، لكن ظهرت عليه علامات التوتر، خاصة بعد أن رفض تمرير الكرة لزميله فلوريان فيرتز الذي كان أمام المرمى مباشرة، واختار التسديد بنفسه من زاوية صعبة، ما أثار انتقادات من الجماهير التي اعتبرت التصرف أنانياً.

ورغم نجاح ليفربول في تحقيق فوز واسع، فإن التغيّرات في حساب محمد صلاح على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت من قبل العديد من وسائل الإعلام والمشجعين بمثابة «رسالة» إلى النادي، أو على الأقل مؤشراً على استياء اللاعب من وضعه الحالي داخل التشكيل.

يُذكر أن صلاح (33 عاماً) يعيش فترة أداء صعبة نسبياً مقارنة بمواسمه السابقة، إذ لم يسجل سوى أهداف ومساهمات قليلة منذ بداية الموسم، وهو ما أضعف من مقعده كـ«رجلٍ لا يُمسّ» داخل الفريق.

حتى الآن، لم يصدر عن صلاح أو إدارة ليفربول بيان رسمي يشرح دوافع تغييرات الحساب أو يطمئن الجماهير. لكن المعطيات تكشف أن العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني قد تشهد اختباراً جديداً في ضوء ما يحدث.