هجوم كاسح في دوري أبطال أوروبا.. 43 هدفاً في 9 مباريات

واصلت أندية باريس سان جيرمان حامل اللقب، وإنتر ميلان الإيطالي وصيفه، وأرسنال الإنجليزي، انطلاقتها المثالية في المجموعة الموحّدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتحقيق العلامة الكاملة، وبانتصارات كبيرة، في أمسية شهدت تسجيل 43 هدفاً في تسع مباريات، أول من أمس، في افتتاح الجولة الثالثة.

وعاد النادي الباريسي بفوز ساحق من أرض مضيفه باير ليفركوزن الألماني 7-2، وحذا حذوه إنتر بتغلبه على مضيفه جات جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة، في حين أكرم أرسنال وفادة ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0 أيضاً.

واستعاد برشلونة توازنه بفوز كبير على ضيفه أولمبياكوس اليوناني المنقوص 6-1، ومانشستر سيتي بفوزه الثمين على مضيفه فياريال الإسباني 2-0، وقلب أيندهوفن الهولندي الطاولة على ضيفه نابولي الإيطالي وسحقه 6-2.

وفاز نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على بنفيكا البرتغالي 3-0، كما فاز بوروسيا دورتموند الألماني على «إ ف سي» كوبنهاغن الدنماركي 4-2، في حين انتهت مباراة كايرات الكازاخستاني وبافوس القبرصي بالتعادل من دون أهداف.

وحافظ باريس سان جيرمان على الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق هدف عن وصيفه إنتر، وهدفين عن أرسنال.

كما عادل النادي الباريسي بفوزه على ليفركوزن أطول سلسلة انتصارات له في المسابقة القارية الأم، حيث سبق له أن حقق ستة انتصارات توالياً بين سبتمبر وديسمبر 1994.

وأعاد المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات في دوري الأبطال بقيادته إلى الفوز على مضيفه فياريال 2-0. ورفع رصيده إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات في المسابقة هذا الموسم، وإلى 53 هدفاً في 51 مباراة في تاريخ مشاركته بها.

كما رفع العملاق النرويجي غلته من الأهداف مع سيتي إلى 15 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهز الشباك للمرة الـ12 توالياً مع ناديه ومنتخب بلاده (22 هدفاً).

وهي المباراة التاسعة توالياً التي يهز فيها هالاند الشباك مع فريقه في مختلف المسابقات، واقترب من إنجازه في الفترة بين أغسطس وأكتوبر 2022 عندما سجل في 10 مباريات متتالية.