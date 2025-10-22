الفوز الثالث للنصر في دوري أبطال آسيا بغياب رونالدو

حقق النصر السعودي فوزه الثالث تواليا في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم إثر تغلبه على مضيفه غوا الهندي 2-1 الاربعاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في غياب كوكبة من أبرز نجومه على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل البرازيلي أنجيلو غابريال (10) وهارون كامارا (27) هدفي النصر، في حين أحرز بريسون فيرنانديس (41) هدف غوا.

وانتهت المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، بفوز الاستقلال الطاجيكي على الزوراء العراقي 2-1.

وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للاستقلال، و3 للزوراء، في حين بقي رصيد غوا خاليا من النقاط.

كانت البداية لصالح فريق النصر الذي كثف من محاولاته في وقت مبكر على مناطق نظيره الهندي حتى نجح في تسجيل هدف السبق حين مرر عبدالرحمن غريب كرة لزميله أنجيلو الذي سددها بقوة استقرت في الزاوية اليمنى (10).

حاول أصحاب الأرض استيعاب ضغط الضيوف المتواصل، لكن النصر كان الأفضل على كافة المستويات ونجح في اضافة الهدف الثاني عندما تسلم كامارا كرة داخل منطقة الجزاء وسددها داخل المرمى (27).

نجح غوا في تقليص الفارق عبر بريسون فيرنانديز الذي تسلم تمريرة زميله ديان درازيتش وسددها داخل الشباك (41).

وفي الشوط الثاني كاد بوريس سينغ أن يدرك التعادل بعد أن واجه المرمى لكن حارس النصر البرازيلي بينتو أنقذ الموقف (67).

وجرب أيمن يحيى حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم (78).

وشهد الوقت بدلا عن ضائع طرد لاعب غوا دافيد تيمور (90+2).

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 5 نوفمبر، حيث يلتقي النصر مع غوا في الرياض، والزوراء مع الاستقلال في بغداد.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الاول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.