أسامة نبيه يرحل عن تدريب منتخب الشباب المصري

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء قبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار في تدريب المنتخب المصري للشباب تحت 20 عاما مع تحوله للسن الأولمبي.

وجاء ذلك في أعقاب مشاركة الفريق في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي، والتي شهدت خروجه من دور المجموعات إثر تلقي خسارتين أمام اليابان ونيوزيلندا مقابل فوز واحد على تشيلي.

وذكر الاتحاد المصري في بيان عبر حسابه بمنصة إكس «ناقشت اللجنة الفنية... في اجتماعها اليوم بحضور المهندس هاني أبو ريدة (رئيس الاتحاد) تقرير الكابتن أسامة نبيه عن مشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة».

وأضاف «أوصت اللجنة خلال مناقشاتها وضع معايير جديدة للمنتخب الأولمبي المقبل وجهازه الفني بعد انتهاء مهمة منتخب الشباب وجهازه الفني. كما أوصت اللجنة قبول اعتذار الكابتن أسامة نبيه... متفهمة للظروف التي أحاطت بالفريق».

وتتولى اللجنة الفنية في الاتحاد المصري وضع خطط مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات المختلفة ومعايير اختيار الأجهزة الفنية لتلك المنتخبات.