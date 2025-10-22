حكيمي وصلاح والمليوي بين المرشحين العشرة لجائزة أفضل لاعب إفريقي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأربعاء عن اللاعبين العشرة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، بينهم الثلاثي العربي المغربيان اشرف حكيمي وأسامة المليوي والمصري محمد صلاح.

وتبدو المنافسة مستعرة بين نجم ليفربول الانجليزي صلاح الساعي الى الظفر بالجائزة للمرة الثالثة بعد عامي 2017 و2018، ومدافع باريس سان جرمان الفرنسي حكيمي الطامح إليها للمرة الاولى بعدما خسرها في النسختين الاخيرتين أمام النيجيريين فيكتور أوسيمهين عندما كان يدافع عن ألوان نابولي الايطالي وأديمولا لوكمان المتوج مع أتالانتا الايطالي بلقب الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» عام 2024.

وساهم صلاح (33 عاما) في تأهل «الفراعنة» إلى كأس العالم 2026، كما حصل على لقب الدوري الإنجليزي وتوج هدافا للمسابقة وأفضل ممرر بها.

في المقابل، ساهم حكيمي (26 عاما)، القائد الثاني في صفوف سان جرمان، في تتويج فريق العاصمة برباعية تاريخية (الدوري والكأس وكأس الأبطال المحلية، وخصوصا دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه) الى جانب بلوغه نهائي النسخة الاولى لمونديال الاندية قبل ان يخسر أمام تشلسي الانجليزي.

من جهته، تألق المليوي (29 عاما) مع منتخب بلاده الرديف بقيادته الى لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين في تنزانيا وكينيا وأوغندا حيث توج هدافا للمسابقة برصيد ستة أهداف بينها ثنائية في المباراة النهائية على حساب مدغشقر (3-2).

وضمت القائمة مهاجم بيراميدز الدولي الكونغولي الديموقراطي فيستون ماييلي الذي ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق المصري بأول ثلاثة ألقاب في تاريخه: دوري أبطال إفريقيا على حساب صنداونز الجنوب إفريقي، كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي ضمن النسخة الثانية من كأس القارات بتسجيله ثلاثية الفوز على أهلي جدة السعودي 3-1، والكأس السوبر الإفريقية على حساب نهضة بركان 1-0.

كما شملت المهاجم الغابوني لفريق لوس أنجليس أف سي ثاني هدافي الدوري الأميركي، ولاعب الوسط المهاجم لنادي نابولي الكاميروني أندريه-فرانك زامبو انغيسا وزميله السابق في النادي الجنوبي مهاجم غلطة سراي التركي حاليا أوسيمهين الذي نال الجائزة العام قبل الماضي، ومواطن الأخير لوكمان.

وجاء في اللائحة مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الدولي الغيني سيرهو غيراسي، والسنغاليان إيلمان ندياي (إيفرتون الإنكليزي) وباب مطر سار (توتنهام الانجليزي).

وقامت لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري ومدربين من ذوي الخبرة وأساطير الكرة الإفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الاخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين السادس من يناير و15 أكتوبر 2025.

وهبي بين المرشحين لأفضل مدرب

ويتنافس مدرب المنتخب المغربي لفئة تحت 20 عاما محمد وهبي الذي قاد «أشبال الأطلس» الى احراز لقب مونديال 2025 في تشيلي الأحد الماضي، على جائزة أفضل مدرب مع مواطنيه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الأول، وطارق السكتيوي المتوج مع المنتخب الرديف بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين هذا العام.

كما ضمت اللائحة مدرب الفراعنة حسام حسن ومدرب تونس سامي الطرابلسي ومواطنه مدرب نهضة بركان معين الشعباني، والمدرب الكرواتي لنادي بيراميدز كرونوسلاف يورتشيتش، وبيدرو ليتاو بريتو الملقب بـ«بوبيشتا» الذي قاد منتخب بلاده الرأس الأخضر الى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، الى جانب مدرب السنغال باب ثياو ومدغشقر روموالد راكوتوندرابي.

ويتنافس أربعة لاعبين عرب بين عشرة على جائزة أفضل حارس مرمى هم المغربيان ياسين بونو (الهلال السعودي) ومنير المحمدي (نهضة بركان) والمصري أحمد الشناوي (بيراميدز) والتونسي أيمن دحمان (الصفاقسي).

وضمت لائحة العشرة المرشحين لجائزة افضل لاعب محلي سبعة عرب هم المصريون أحمد سامي (بيراميدز) وابراهيم عادل (بيراميدز ويلعب حاليا مع الجزيرة الاماراتي) وإمام عاشور (الاهلي) والمغاربة محمد حريمات (الجيش الملكي) ومحمد الشيبي (بيراميدز) وأسامة المليوي (نهضة بركان) والجزائري اسماعيل بلقاسمي (أهلي طرابلس الليبي).

وضمت لائحة المرشحين لأفضل لاعب واعد ثلاثة مغاربة هم عبدالله وزان (أياكس أمستردام الهولندي) وحسام الصادق (اتحاد تواركة) وعثمان معما (واتفورد الانجليزي).

وتواجدت منتخبات المغرب والمغرب تحت 20 عاما والجزائر ومصر وتونس ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إلى جانب الرأس الاخضر وساحل العاج وغانا والسنغال وجنوب إفريقيا.

وضمّت قائمة المرشحين لأفضل ناد شباب بلوزداد وشباب قسنطينة (الجزائر) وبيراميدز ونهضة بركان والهلال السوداني.