أبراموفيتش يخطط للاستثمار في غلطة سراي

أفادت تقارير إعلامية، بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، قد يصبح مساهماً في نادٍ تركي.

قالت صحيفة "Spor Bülteni" إن أبراموفيتش يخطط للاستثمار في نادي غلطة سراي، وقد يصبح أحد أكبر مساهميه.

كما ذكرت أن رجل الأعمال الروسي اشترى قصراً في إسطنبول ويستعد للانتقال إلى تركيا.

واستحوذ أبراموفيتش على نادي تشيلسي عام 2003 مقابل حوالي 187 مليون دولار. وفي مايو 2022، أُعلن عن بيع النادي إلى تحالف بقيادة رجل الأعمال الأميركي تود بولي مقابل 4.5 مليار دولار.

وفاز النادي اللندني تحت قيادة أبراموفيتش، خمس مرات بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وبخمسة ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاث مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ولقبين من درع الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

يذكر أن نادي غلطة سراي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطل الدوري التركي لكرة القدم برصيد 25 لقباً، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس تركيا أيضاً (19 مرة) وكأس السوبر الأوروبي (17 مرة)، وتوج مرة واحدة بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2000.