نجم المغرب يخطف الأنظار.. ريال مدريد يستهدف أفضل لاعب في العالم

ذكرت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن ريال مدريد تابع عن كثب اللاعب عثمان ماعما خلال كأس العالم للشباب 2025.

وتابعت: "أُعجب كشافو ريال مدريد بتقنيات عثمان ماعما الكروية وقوته البدنية ورؤيته للملعب، وينتظرون الآن ليروا ما إذا كان سيؤكد مستواه مع واتفورد".

وتُوج النجم المغربي، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب، وذلك بعدما قدّم مستويات مبهرة رفقة "أشبال الأطلس" في الملحمة المونديالية.

وجاء تتويج ماعما بالجائزة، بعدما ساهم بشكل كبير في تتويج منتخب المغرب بلقب مونديال الشباب 2025 بالشيلي، حيث ظهر بأداء "ثابت" في جميع المباريات، وقدم 4 تمريرات حاسمة، إضافة إلى تسجيله هدفاً في المسابقة.

ونال "أشبال الأطلس" لقب كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخهم، بعد فوزهم في النهائي على الأرجنتين بنتيجة 2-0.