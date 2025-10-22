إلغاء مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، إلغاء إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي الأميركية.

وقالت الرابطة في بيان لها: "تعلن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) إلغاء مباراة برشلونة وفياريال الرسمية في ميامي".

وتابعت: "تعرب الرابطة عن أسفها العميق لعدم إمكانية إقامة هذا المشروع، الذي مثّل فرصة تاريخية لا مثيل لها لإضفاء طابع دولي على كرة القدم الإسبانية".

وزادت: "كان من شأن إقامة مباراة رسمية خارج حدودنا أن تُشكّل خطوة حاسمة في التوسع العالمي لمسابقتنا، مما يُعزز الحضور الدولي للأندية، ويعزز مكانة اللاعبين، ويرفع من مكانة كرة القدم الإسبانية في سوق استراتيجية كالولايات المتحدة".

وكان مقرراً إجراء مباراة برشلونة وفياريال في شهر ديسمبر المقبل ضمن مباريات الدوري الإسباني في ميامي الأمريكية.