أمسية كلاسيكية بين ريال ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

سيكون ملعب «سانتياغو برنابيو»، اليوم، على موعد مع أمسية كلاسيكية بين ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (15)، وضيفه يوفنتوس الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما سيكون المدرب الهولندي لليفربول الإنجليزي أرنه سلوت تحت ضغط كبير في فرانكفورت.

في العاصمة الإسبانية، يتجدد الموعد بين ريال ويوفنتوس في المسابقة القارية الأم، في مواجهة تعيد إلى الأذهان الكثير من اللقاءات الكبيرة بين الفريقين، أبرزها نهائي عام 1998 حين تُوِّج النادي الملكي بلقبه الأول منذ 1966، بفضل هدف للمونتينيغري (حالياً) بريدراغ مياتوفيتش، ونهائي عام 2017 حين أحرز اللقب الـ12 بفوزه الكبير (4-1)، بفضل ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبدو ريال مرشحاً للفوز اليوم ورفع رصيده إلى تسع نقاط في ثلاث مباريات، بعدما بدأ المشوار نحو لقبه الـ16 بالفوز على مرسيليا الفرنسي (2-1) ثم كايرات الكازاخستاني (5-0)، إضافة إلى تصدره الدوري المحلي بفوزه بثماني من مبارياته التسع حتى الآن.

في المقابل، يواجه مدرب يوفنتوس الكرواتي إيغور تودور ضغطاً كبيراً بعد فشل فريقه في تحقيق أي فوز في مبارياته الست الأخيرة، من بينها اثنتان في دوري الأبطال تعادل خلالهما مع بوروسيا دورتموند الألماني (4-4)، وفياريال الإسباني (2-2).

وعلى ملعب «دويتشه بانك بارك»، سيكون سلوت تحت المجهر حين يحل فريقه ليفربول ضيفاً على أينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك مع بدء الحديث عن ضرورة اعتماد مقاربة مختلفة في مباريات «الحمر» واللجوء ربما إلى إبقاء النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، بسبب تراجع مردوده تزامناً مع فشل الوافدين الجديدين السويدي ألكسندر أيزاك والألماني فلوريان فيرتس في الارتقاء إلى مستوى التوقعات.

ويحل ليفربول في فرانكفورت على خلفية أربع هزائم متتالية، في سلسلة بدأت أمام كريستال بالاس في الدوري (1-2)، مروراً بغلطة سراي التركي في دوري الأبطال (0-1)، قبل السقوط مجدداً في «بريميرليغ» أمام تشيلسي (1-2) ثم على أرضه أمام غريمه مانشستر يونايتد (1-2).

وفي «أليانز أرينا»، يبدو العملاق البافاري بايرن ميونيخ مرشحاً بقوة لتخطي ضيفه بروج البلجيكي ورفع عدد انتصاراته المتتالية إلى 12 منذ بداية الموسم.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي تشيلسي مع مضيفه أياكس الهولندي باحثاً عن انتصاره الثاني، فيما يلعب موناكو الفرنسي مع ضيفه توتنهام الإنجليزي بطل «يوروبا ليغ»، وأتالانتا الإيطالي مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي، ومرسيليا الفرنسي مع مضيفه سبورتينغ البرتغالي.