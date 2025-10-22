استدعاء نجل رونالدو لمنتخب البرتغال تحت الـ 16

تقرر استدعاء نجل كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال لكرة القدم تحت 16 عاماً للمرة الأولى.

وتم ضم كريستيانو رونالدو جونيور (15 عاماً)، الذي يلعب في نادي النصر السعودي، حيث يلعب والده، في قائمة تضم 22 لاعباً استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الاتحادات التي تقام في تركيا.

وتتضمن بطولة الشباب مباريات ضد فِرَق من تركيا وويلز وإنجلترا، وذلك بين 30 أكتوبر والرابع من نوفمبر.

وقضى كريستيانو رونالدو جونيور أيضاً وقتاً في فِرَق الناشئين في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، حيث لعب والده للناديين قبل الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في ديسمبر 2022.