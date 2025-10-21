عالم الشطرنج في حداد بعد وفاة أستاذ كبير بشكل مفاجئ عن 29 عاماً

توفي الشاب الأميركي الموهوب في لعبة الشطرنج دانيال ناروديتسكي، الحاصل على لقب أستاذ دولي كبير (غراند ماستر)، عن 29 عاما، بحسب بيان لعائلته نشره الإثنين نادي شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية (شرق الولايات المتحدة).

وجاء في البيان الصادر عن مركز شارلوت للشطرنج «كان دانيال لاعب شطرنج موهوبا، ومعلّقا ومدرّسا بارعا، وعضوا قيّما في مجتمع الشطرنج، نال إعجاب واحترام المشجعين واللاعبين في جميع أنحاء العالم».

وأضاف البيان «نطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة خلال هذه الفترة الصعبة للغاية. لنتذكره بشغفه وحبه للعبة الشطرنج، وبالفرح والإلهام اللذين منحنا إياهما كل يوم».

ولم تُعلن أسباب الوفاة حتى الآن.

وكتب الأستاذ الدولي الكبير الأميركي والمصنف الثاني عالميا، هيكارو ناكامورا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي «أنا مصدوم. إنها خسارة هائلة لعالم الشطرنج».

كما قدّم بطل العالم السابق الروسي غاري كاسباروف تعازيه ونشر على حسابه في منصة أكس صورة له وهو يقف بجانب ناروديتسكي عندما كان طفلا.

وُلد ناروديتسكي في كاليفورنيا، وكان معروفا أيضا باسم «دانيا»، ونال لقب أستاذ كبير عام 2013 وهو في الثامنة عشرة من عمره. وكتب عدة كتب عن الشطرنج، وكان ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي ويُدير قناة على يوتيوب يتابعها أكثر من 490 ألف شخص.