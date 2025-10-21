مدرب برشلونة يقر بضرورة تغيير تصرفاته

أقرّ مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، بأنه يتعين عليه «تغيير تصرفاته» إثر تلقيه بطاقة حمراء ضد جيرونا السبت الماضي، في الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب اعتراضاته المتكررة على قرارات الحكم ثم قيامه بحركة نابية بيده بعد تسجيل مدافعه رونالد أراوخو هدف الفوز في الثواني الأخيرة.

وقال فليك عشية مواجهة أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا: «لست عصبياً، لكن في بعض الأحيان مشاعري ليست كما كانت في السابق».

وتابع «وأنا أيضاً عندما أشاهد نفسي على الشاشة لا يعجبني ما أقوم به ولا أريد أن يرى أحفادي جدهم يقوم بهذه التصرفات، وبالتالي يتعين عليّ تغييرها».