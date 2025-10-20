تطورات جديدة في العرض الإماراتي لشراء مانشستر يونايتد

كشفت تقارير بريطانية أن النجم الفرنسي السابق إريك كانتونا تلقى عرضاً من مجموعة مستثمرين مقرها دولة الإمارات لتولي دور سفير ضمن مساعٍ للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في خطوة تهدف إلى إضفاء طابع رمزي وتاريخي على الصفقة من خلال الاستعانة بأسماء أسطورية في تاريخ النادي.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن المجموعة الإماراتية تسعى أيضاً للتواصل مع النجمين السابقين واين روني وديفيد بيكهام من أجل أدوار مشابهة، إذ ترى في وجودهم قيمة مضافة قادرة على تعزيز المشروع وتسويقه جماهيرياً وإعلامياً على نطاق واسع.

ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه مانشستر يونايتد جذب اهتمام المستثمرين حول العالم، خاصة بعد الجدل الذي رافق عملية دخول السير جيم راتكليف بحصة جزئية في النادي مطلع العام الحالي، وما تبعها من توقعات بصفقات استحواذ كاملة في المستقبل.

ويُعد إريك كانتونا أحد أبرز رموز مانشستر يونايتد في تسعينات القرن الماضي، حيث لعب دوراً محورياً في عودة النادي إلى قمة الكرة الإنجليزية تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرغسون. أما ديفيد بيكهام وواين روني فيمثلان حقبتين ذهبيتين مختلفتين في تاريخ النادي، إذ حقق كل منهما بطولات محلية وأوروبية وأصبحا من أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يرى مراقبون أن محاولة إشراك أسماء تاريخية بهذا الحجم في صفقة محتملة تعكس رغبة المستثمرين في كسب تعاطف الجماهير وإعادة بناء صورة مانشستر يونايتد كأحد أكبر الأندية ذات القاعدة الشعبية حول العالم، في وقت يعيش فيه الفريق مرحلة انتقالية صعبة على المستويين الفني والإداري.