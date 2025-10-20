عمر مرموش يقود سيارة خارقة.. تعرف على سعرها (فيديو)

ظهر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي المصري عمر مرموش، بسيارة خارقة جديدة من طراز ماكلارين.

وصل عمر مرموش إلى تدريبات مانشستر سيتي بسيارته الجديدة ماكلارين 720 إس، والتي تُقدر قيمتها بنحو 220 ألف جنيه استرليني.

ويأتي اقتناء مرموش للسيارة الرياضية الفاخرة، بعد امتلاكه سابقاً أستون مارتن دي بي إكس، ليُضيف جوهرة جديدة إلى مجموعته المميزة من السيارات.

وتواجد مرموش في قائمة مانشستر سيتي أمام إيفرتون، لكنه لم يشارك في اللقاء عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.