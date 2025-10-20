ميسي يقترب من جائزة الحذاء الذهبي الأميركي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي فريقه إلى الفوز على ناشفيل (5-2)، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية (هاتريك) قرّبته من حسم جائزة الحذاء الذهبي.

ودخل ميسي اليوم الأخير من الموسم المنتظم متصدراً الهدافين برصيد 26 هدفاً، بفارق هدفين عن الغابوني دينيس بوانغا لاعب لوس أنجلوس إف سي، ليقترب من حسم أول حذاء ذهبي له في الدوري الأميركي (29 هدفاً في 28 مباراة)، ويُعزّز في الوقت نفسه حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثانية.

وقال مدرب الفريق، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو: «ماذا يمكنني أن أقول عن ليو؟ كان استثنائياً، كما هي الحال دائماً. من المؤكد أنه سيُتوّج بجائزة أفضل لاعب في الموسم نظراً إلى ما قدّمه».