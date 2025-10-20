خسارة تاريخية لـ «يوفنتوس» قبل مواجهة مدريد

ازدادت مصاعب يوفنتوس بتلقيه الخسارة الأولى بعد خمسة تعادلات، وذلك أمام مضيفه كومو (0-2)، أمس، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي وقبل مواجهة قوية مع مضيفه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكان «السيدة العجوز» يُمنّي النفس بفوز أول منذ 13 سبتمبر، لكنه صُدِم بخسارة أولى هذا الموسم أمام فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس.

ويسافر فريق المدرب الكرواتي إيغور تودور إلى مدريد لمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.

ويُعدّ هذا الفوز التاريخي الأول لكومو أمام يوفنتوس بعد أربع مواجهات سابقة، انتهت ثلاث منها ليوفنتوس وواحدة بالتعادل.