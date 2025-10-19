احتفالية رونالدو مع «اليوتيوبر» سبيد بعد فوز النصر السعودي.. حديث العالم (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة «إكس»، خلال الساعات الماضية موجة تفاعل غير مسبوقة بعد تداول مقطع فيديو يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحتفل بطريقة مميزة مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير "آي شو سبيد" وذلك بعد فوز النصر على الفتح 5-1، السبت، في دوري روشن السعودي.

وأصبح المقطع «ترند عالمي» بعدما أظهر لحظة تفاعل عفوية بين رونالدو وسبيد الذي يُعرف بولعه الشديد بالنجم البرتغالي ومتابعته المستمرة لمبارياته منذ سنوات.

تخيلو ان المقطع ذا حالياً الاكثر تداول بتويتر وقاعد ينتشر بشكل ضخم عند الاجانب لاحتفالية رونالدو مع اليوتيوبر المشهور سبيد في مباراة نادي النصر السعودي… pic.twitter.com/tuaBA2xf8S — MOATH | معاذ (@M0ATH) October 18, 2025

وظهر سبيد خلال الفيديو وهو يحتفل بجنون على المدرجات، بتلقيه تعليمات من رونالدو حول الطريقة التي يحتفل بها لاعبو النصر مع جمهورهم بعد كل انتصار.

وخلال دقائق فقط، حصد المقطع عشرات الملايين من المشاهدات، وتصدّر الوسوم المتعلقة برونالدو والنصر قوائم "الترند" وأصبح حديث العالم.