أسطورة الأرجنتين تنبأ بمستقبل منتخب المغرب قبل 50 سنة!

تنبأ الأسطورة الأرجنتيني كارلوس بيلاردو قبل 50 سنة وتحديداً منذ عام 1975 بأن مستقبل كرة القدم سيكون في إفريقيا بقيادة المغرب، وليس أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا.

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات بيلاردو (87 عاماً) المدرب الذي قاد منتخب الأرجنتين والأسطورة دييغو مارادونا للتتويج بكأس العالم 1986 في المكسيك، والتي قال فيها إن "المغرب سيتصدر المشهد العالمي بكرة القدم".

وقال بيلاردو المعروف بلقب "الدكتور" خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قلتها عام 1975، حين ذهبنا للمشاركة في كأس محمد الخامس بالمغرب: هنا (في المغرب) مستقبل كرة القدم. ليس في أوروبا، ولا في أمريكا الجنوبية، ولا حتى في آسيا".

وتأتي تصريحات بيلاردو قبل ساعات من مباراة النهائية بين المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب المقررة فجر الإثنين (3:00 بتوقيت الإمارات) في إنجاز تاريخي جديد للكرة المغربية بعدما كان "أسود الأطلس" قد بلغ الدور نصف النهائي لكأس العالم للكبار في مونديال الدوحة 2022.

وأضاف بيلاردو: "في إفريقيا، الناس لا يزالون يمارسون اللعبة. هنا (في بوينس آيرس) تتجول في الشوارع ولا تجد من يلعب كرة القدم. في الأرياف، نعم، لكن إذا ذهبت إلى إيطاليا، في روما أو ميلانو أو فلورنسا، لا تجد من يلعب. وفي ألمانيا، في كولونيا أو ميونخ.. أيضا لا يلعبون. لا يوجد مكان".

وختم: "على العكس من ذلك تماما في إفريقيا، تلعب كرة القدم في كل مكان. لديهم بلدان قوية مثل الكاميرون، نيجيريا، جنوب إفريقيا، تونس والمغرب، هناك تمارس اللعبة بحب وشغف. وهذا أمر جيد لأنهم يمتلكون المهارة".