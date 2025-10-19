«هاتريك» جديد يقرب ميسي من الحذاء الذهبي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي فريقه إلى الفوز على ناشفيل 5-2، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية «هاتريك» قرّبته من حسم جائزة الحذاء الذهبي.

ودخل النجم الأرجنتيني اليوم الأخير من الموسم المنتظم وهو متصدر جدول الهدافين برصيد 26 هدفا، بفارق هدفين عن الغابوني دينيس بوانغا لاعب لوس أنجليس أف سي، ليقترب بطل العالم 2022 من حسم أول حذاء ذهبي له في الدوري الأميركي (29 هدفا في 28 مباراة)، ويعزز في الوقت نفسه حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثانية، بعد أداء استثنائي ساعد ميامي على إنهاء الموسم في المركز الثالث ضمن المنطقة الشرقية.

وسيلتقي إنتر ميامي مع الفريق نفسه، ناشفيل، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأميركي التي تنطلق في 24 أكتوبر.

وقال مدرب الفريق، الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو «ماذا يمكنني أن أقول عن ليو؟ كان استثنائيا، كما هو الحال دائما. من المؤكد أنه سيتوّج بجائزة أفضل لاعب في الموسم نظرا لما قدّمه». وتابع «أنا سعيد من أجله لأنه ساعدنا مرة أخرى على الفوز بالمباراة».