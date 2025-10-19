خسارة تاريخية ليوفنتوس قبل مواجهة ريال مدريد

ازدادت مصاعب يوفنتوس بتلقيه الخسارة الأولى بعد خمس تعادلات، وذلك أمام مضيفه كومو 0-2، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم وقبل مواجهة قوية مع مضيفه ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق "السيدة العجوز" يمنّي النفس بفوز أول منذ 13 سبتمبر، لكنه صُدم بخسارة أولى هذا الموسم أمام فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الذي غاب عن أرضية الملعب بسبب الإيقاف.

وتجمّد رصيد يوفنتوس عند 12 نقطة متراجعا إلى المركز السادس على الأقل، وبفارق الأهداف عن كومو الذي صعد إلى المركز الخامس بفوزه الثالث في الدوري.

ويسافر فريق المدرب الكرواتي إيغور تودور إلى مدريد لمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، حيث لا يزال يبحث عن فوزه الأول بعد تعادلين.

ويُعدّ هذا الفوز التاريخي الأول لكومو أمام يوفنتوس بعد أربع مواجهات سابقة، انتهت ثلاث منها لفريق تورينو وواحدة بالتعادل.