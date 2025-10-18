قاد مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون.. ماكينة هالاند التهديفية لا تتوقف

واصل إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي تألقه التهديفي بتسجيل هدفين في غضون خمس دقائق بالشوط الثاني اليوم السبت ليقود فريقه إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على إيفرتون 2-صفر.

ويملك فريق المدرب بيب غوارديولا 16 نقطة من ثماني مباريات قبل أن يلعب أرسنال وليفربول في المركزين الثاني والثالث مباراتيهما في هذه الجولة. وتراجع إيفرتون إلى المركز العاشر برصيد 11 نقطة. كان هالاند (25 عاما)، الذي سجل للمباراة 11 تواليا مع ناديه ومنتخب بلاده بإجمالي 23 هدفا هذا الموسم هادئا طوال الشوط الأول على ملعب الاتحاد لكنه افتتح التسجيل في الدقيقة 58 عندما ارتقى عاليا ليحول برأسه عرضية نيكو أوريلي من الجهة اليسرى إلى الشباك.

وضاعف النرويجي تقدم سيتي بعد خمس دقائق أخرى عندما استغل تمريرة سافينيو العرضية وسدد كرة يسارية قوية من منتصف منطقة الجزاء اصطدمت بجيمس تاركوفسكي وسكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وكان هالاند متعطشا لإكمال الثلاثية الشخصية إذ سنحت له ثلاث فرص رائعة في الدقائق الأخيرة. وأنقذ بيكفورد اثنتين منها بقدميه.

وانطلق هالاند بالكرة وراوغ بيكفورد في الفرصة الثالثة لكن تسديدته من زاوية ضيقة للغاية مرت بجوار الشباك.

وهز هالاند رأسه في إحباط، بينما هتف الجمهور «هالاند! هالاند!» لجهوده.

وأشاد فيل فودن لاعب سيتي بهالاند لكسره الجمود واصفا تلك اللحظة بأنها «مهمة للغاية».

وقال للصحفيين «نعلم أنه يتمتع بتلك الجودة في توقيت انطلاقاته بشكل مثالي وأن يكون في المكان المناسب. رغم الرقابة اللصيقة، فإنه لا يزال قادرا على التسجيل ونحن نعلم أنه يحتاج إلى فرصة واحدة فقط للتسجيل».

وأضاف «تحلى بصبر كبير. لم يكن هناك الكثير من المساحات أمامه اليوم. لكن كما ترون يتألق هالاند دائما في الوقت المناسب وهذه واحدة من قدرات أي مهاجم من طراز رفيع».