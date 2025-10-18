أراوخو ينقذ برشلونة من فخ جيرونا ويمنحه الصدارة موقتا

قاد المدافع البديل الأوروغوياني رونالدو أراوخو فريقه برشلونة حامل اللقب الى استعادة نغمة الفوز بتغلبه الشاق على ضيفه وجاره الكاتالوني جيرونا 2-1 ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وعوّض العملاق الكاتالوني سقوطه في المرحلة الماضية بنتيجة قاسية أمام اشبيلية 1-4 وخسارته أيضا أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1-2 في دوري أبطال أوروبا، ليعتلي الصدارة موقتا برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن غريمه اللدود ريال مدريد الذي يلتقي خيتافي الأحد، في حين تجمّد رصيد جيرونا عند ست نقاط في المركز التاسع عشر.

وبعد اقتناصه التقدم عبر بيدري (13)، ردّ جيرونا بسرعة عبر البلجيكي أكسيل فيتسل معادلا النتيجة (20). وانتظر بطل اسبانيا حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من ضائع ليخطف النقاط الثلاث عبر أراوخو.

جاء هدف الأورغوياني بعد دقيقتين من طرد مدربه الألماني هانزي فليك لاحتجاجه على عدد الدقائق المحتسبة بدلا من ضائع لأنه اعتبرها غير كافية.